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Мужа Хакамады обокрали в день рождения

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Мужа Ирины Хакамады обокрали во время празднования дня рождения. Потерпевший написал заявление в полицию.

По словам Владимира Сиротинского, в ночь на 15 февраля неизвестный похитил его iPhone 11 в столичном клубе. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, передает "Комсомольская правда".

Правоохранители проводят проверку. Личность злоумышленника устанавливается, сообщает РИА ФАН.

Автор: 18 февраля 2020, 09:05

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