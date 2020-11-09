"Злость и годы молчания": внебрачный сын Жванецкого сделал признание

У Андрея были непростые взаимоотношения с родителем. Мужчины почти не общались. При этом сценарист признался, что часто испытывал злобу, но несмотря ни на что всегда испытывал к нему теплые родственные чувства. Андрей Рывкин рассказал, что Михаил Жванецкий никогда не хвалил его за его победы по жизни и был довольно холоден к нему. Теперь сын отпустил все обиды на отца.
"Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело, но ни на секунду, даже сквозь злость и годы молчания, я не сомневался в том, что люблю его", – отметил Андрей в своем микроблоге "Инстаграм".
При этом Рывкин считает своим счастьем то, что он знаком и общается со всеми своими родственниками, в том числе и братьями, и в такие непростые времена он не один. При этом он все равно переживает огромную утрату.
Андрей Рывкин написал, что его отец для многих стал глотком свободы в непростых реалиях советского государства на его закате. Он был поддержкой и отдушиной для тех, кому сложно было понять, что к чему, в новой реальности России. Своим острым словом он умел помочь человеку в вечно непростой его жизни.
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