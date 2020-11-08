"Удивительного человека не стало": Бабкину пришибло смертью

Российский шоу-бизнес потрясло печальное известие – умер Михаил Жванецкий. Надежда Бабкина сделала заявление в память о покойном писателе.

Народная артистка РСФСР высказалась о смерти легендарного сатирика. Женщина часто посещала различные торжества и юбилеи усопшего. Она хорошо была знакома с писателем и его творчеством. Когда умер Михаил Жванецкий, Надежда Бабкина записала видеообращение совместно с телеканалом "Звезда", облачившись в черный наряд.

"Удивительного человека не стало", – заявила певица. Она отметила, что покойный был неисчерпаемым источником ума, честности, доброты и понимания. Знаменитость сообщила, что испытывает сострадание и сочувствует горю вместе со всеми россиянами. По словам женщины, Михаил Жванецкий любил прослушивать красивые мелодии и такие же песни. Она считает, что приятные слуху композиции напоминали ему о поре детства или о чем-то хорошем.

Надежда Бабкина потрясена ужасной новостью о том, что ушла из жизни неповторимая персона. Она уверена, что таких людей, каким был артист, сегодня нет. Женщина не может предположить, когда страна узнает таких же уникальных личностей. Певица принесла искренние соболезнования членам семьи покойного писателя. Ее чувства преисполнены глубокой скорби, печаль не покидает ее. Надежда Бабкина с тяжестью в сердце произносит слова о том, что умер Михаил Жванецкий.