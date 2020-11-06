Куда на самом деле исчез Меньшиков накануне своего 60-летия

Но все отменили буквально в один день. Из репертуара пропали "Игроки", "Макбет", "1900", "Оркестр мечты. Медь", "Из пустоты…(восемь поэтов)", причем замен тоже не предполагается. Зрители могут вернуть свои билеты в кассу театра до 6 декабря.
Поклонники обеспокоены, что же случилось с Олегом Меньшиковым. Некоторые предполагают, что актер "подхватил" модный нынче коронавирус и просто слег дома. Другие же поговаривают, что худрук Театра им. Ермоловой запил – якобы у него и раньше бывали срывы.
Впрочем, сотрудники бюджетного учреждения в беседе с журналистами отметили, что дело тут в другом. Вечно молодящийся Олег Меньшиков остро переживает из-за надвигающейся круглой даты – 8 ноября звезде исполнится 60 лет. "Скрылся от всех из-за своего юбилея", – говорит аноним.
Напомним, недавно Кристина Асмус сообщила, что художественный руководитель театра решил закрыть спектакль с ее участием. Олег Евгеньевич посчитал, что "Гамлет" в репертуаре больше не нужен.
Роль Офелии бывшая супруга Гарика Харламова репетировала во время беременности, а премьеру сыграла через две недели после родов. Артистка отметила, что будет скучать по постановке.
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