Куда на самом деле исчез Меньшиков накануне своего 60-летия

В октябре у Театра им. Ермоловой начались серьезные проблемы. Из-за того, что несколько сотрудников слегли с коронавирусом, учреждение закрыли на карантин – до 10 ноября. На последний осенний месяц было запланировано несколько спектаклей с Олегом Меньшиковым.

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