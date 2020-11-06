Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел

Известный диктор и шоумен Владимир Березин со ссылкой на общих друзей утверждает, что якобы после смерти сына ведущая Светлана Моргунова совсем сдала. Также мужчина намекнул на усугубившиеся проблемы дамы с алкоголем.

В Сети бурно обсуждают состояние 80-летней телеведущей и диктора Светланы Моргуновой. Общественность всерьез обеспокоена ее состоянием. Поклонники считают, что легендарная ведущая не выходит из дома и якобы спивается. Поводом для переживаний послужили появившиеся некоторое время назад фотографии Светланы Моргуновой, на которых ее решительно невозможно узнать. Поползли слухи, что у женщины серьезные проблемы с алкоголем.

Говорят, ситуация ухудшилась, когда весной этого года от коронавируса умер ее единственный сын Максим. Он был опорой и поддержкой Светланы Моргуновой, она в не души не чаяла. Поэтому можно представить, каким ударом стала для нее смерть близкого человека.

На днях другой известный ведущий, шоумен, участник множества ток-шоу Владимир Березин и вовсе выразил сожаление относительно состояния коллеги. Он намекнул, что его общество интересно Светлане Моргуновой только при условии, что он принесет ей "бутылочку".

Тогда встревоженные репортеры связались с самой Светланой Моргуновой, чтобы наверняка узнать, что с ней происходит. Легендарная ведущая была крайне недовольна тем, что про нее сказал Владимир Березин.

"Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье", – пожаловалась Светлана Моргунова. При этом она подчеркнула, что никакая помощь ей не требуется.

Кстати, по словам того же Владимира Березина, телеведущая отказалась и от его услуг. "Мы все знаем, какой Моргунова была! Человек-праздник, девушка с прямой спиной, энергетика, харизма. Сейчас Светлана Моргунова – это бабушка", – констатировал Владимир Березин.