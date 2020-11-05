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Шоу-бизнес
Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен

Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен

Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Меньшиков всегда позитивный и бодрый. Однако, как выяснилось, здоровье подвело его. Он не сможет выходить на сцену как минимум целый месяц.
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Стало известно о недуге у народного артиста России Олега Меньшикова. Печальные новости сообщили в пресс-службе театра им. Ермоловой, художественным руководителем которого он является. Все спектакли с участием 59-летнего артиста отменяются. Причиной называется состояние его здоровья.

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Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Речь идет о постановках "Игроки" (12 ноября), "Макбет" (15 ноября), "1900" (18 ноября), "Оркестр мечты. Медь" (24 ноября), "Из пустоты...(восемь поэтов)" (27 ноября).

Что именно случилось с артистом, пока не известно. В "Инстаграм" Олега Меньшикова в последней публикации неожиданно говорится о пользе витамина Д для здоровья человека.

Что бы там ни было, зрителям уже возвращают деньги за купленные билеты. Представления отменяются на месяц вперед. Те, кто купил билеты через сайт, деньги вернут автоматически на счет. Тем, кому возврат не придет, следует обратиться в кассу театра до шестого декабря.

Ранее в театре Ермоловой был объявлен карантин из-за того, что у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Кто именно заболел в театр, не известно. Однако до 28 октября театр был закрыт. Как сообщает "Интерфакс", карантин в театре могут продлить до 10 ноября включительно.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сразу несколько театров в Москве отменили представления на две недели. Репетиции при этом продолжались. Как сложится дальнейшая ситуация, покажет время и статистика заболеваемости СOVID-19.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционный режим обучения для школьников 6-11 классов еще на две недели. В детских садах введен режим свободного посещения.

За сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса в 85 регионах (это самый высокий показатель за всю эпидемию). Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений.




Автор: 5 ноября 2020, 13:39 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что случилось с внешностью Олега Меньшикова

комментарии

Ответить:

Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потрaтив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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