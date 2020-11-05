Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен

Стало известно о недуге у народного артиста России Олега Меньшикова. Печальные новости сообщили в пресс-службе театра им. Ермоловой, художественным руководителем которого он является. Все спектакли с участием 59-летнего артиста отменяются. Причиной называется состояние его здоровья.
Речь идет о постановках "Игроки" (12 ноября), "Макбет" (15 ноября), "1900" (18 ноября), "Оркестр мечты. Медь" (24 ноября), "Из пустоты...(восемь поэтов)" (27 ноября).
Что именно случилось с артистом, пока не известно. В "Инстаграм" Олега Меньшикова в последней публикации неожиданно говорится о пользе витамина Д для здоровья человека.
Что бы там ни было, зрителям уже возвращают деньги за купленные билеты. Представления отменяются на месяц вперед. Те, кто купил билеты через сайт, деньги вернут автоматически на счет. Тем, кому возврат не придет, следует обратиться в кассу театра до шестого декабря.
Ранее в театре Ермоловой был объявлен карантин из-за того, что у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Кто именно заболел в театр, не известно. Однако до 28 октября театр был закрыт. Как сообщает "Интерфакс", карантин в театре могут продлить до 10 ноября включительно.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сразу несколько театров в Москве отменили представления на две недели. Репетиции при этом продолжались. Как сложится дальнейшая ситуация, покажет время и статистика заболеваемости СOVID-19.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционный режим обучения для школьников 6-11 классов еще на две недели. В детских садах введен режим свободного посещения.
За сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса в 85 регионах (это самый высокий показатель за всю эпидемию). Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений.
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