"Мертвый лежишь": Корчевников лишился сил из-за смертельного недуга

Слухи о том, что Борис Корчевников слег с ковидом, появились еще весной. Однако представители телеканала "Россия-1" опровергли данную информацию. В новом выпуске шоу "Судьба человека" телеведущий рассказал, как все было на самом деле. прочитано 1339 раз Гостьей программы стала Анита Цой. Летом певица слегла с "короной", причем заболевание протекало довольно тяжело. Звезда почти 20 дней провела в госпитале под кислородом. ПО ТЕМЕ "Было непросто услышать такой диагноз": друг откровенно о болезни Корчевникова Жена Виторгана подступила к тяжелобольному Корчевникову: Имею право на совет Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым Как рассказала знаменитость в эфире программы "Судьба человека", сначала вирус ударил по ее пищеварительной системе, а затем по дыхательным путям. Однако больше всего было проблем с нервами. Артистка заявила, что впала в депрессию, и в какой-то момент ее даже посещали мысли о самоубийстве. Ей пришлось обратиться за помощью психологов. Как рассказала Анита Цой, в минуты отчаяния так сильно хотелось наполнить легкие кислородом, что она мечтала открыть окно и вздохнуть полной грудью. "Морально было очень тяжело", – призналась звезда в эфире шоу "Судьба человека". Артистка считает, что кошмар начинался из-за того, что кислород не доходил до мозга. Борис Корчевников отметил, что прекрасно понимает страдания Аниты Цой. Он тоже переболел коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что все прошло значительно легче, телеведущий все равно с содроганием воспоминает то время. Автор программы "Судьба человека" провел в больнице около десяти дней. Артист заявил, что, к сожалению, не помнит лиц врачей, которые ему помогли, но до сих пор им благодарен. После выздоровления недуг еще долго преследовал Бориса Корчевникова. "После этого коронавируса сил нет, мертвый лежишь", – отметил телеведущий.

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