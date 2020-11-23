Вдова Баталова выразила благодарность обманувшим ее Дрожжиной и Цивину

Актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина подозревают в мошенничестве. Якобы они обманным путем завладели имуществом и денежными средствами семьи Алексея Баталова. Потерпевшими признали вдову артиста Гитану Леонтенко и его страдающую ДЦП дочь Марию.
85-летняя супруга покойного актера, которая пытается вернуть имущество и добиться наказания для мошенников, поблагодарила подозреваемых в мошенничестве лишь за одно: присоединение могилы ее матери к месту захоронения Баталова. Леонтенко хочет, чтобы ее и Марию погребли там же.
Согласно словам Дрожжиной, именно благодаря ей и Цивину у семьи Баталова появилось место на Преображенском кладбище. Установленная там мемориальная доска – тоже их рук дело, заверила подозреваемая в мошенничестве актриса.
Напомним, также Галина Леонтенко рассказывала, как обычно проходила работа с документами в ее доме. По словам вдовы Баталова, Дрожжина и Цивин, отношения с которыми держались на доверии и честном слове, протягивали ей бумаги со словами: "Здесь подпиши".
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