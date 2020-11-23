"Если бояться, то жизни не будет": инструктор о подготовке Колтового к роковому полету

Александр Колтовой вместе со своей подругой Натальей Климовой разбился 7 ноября при крушении самолета Cessna 7 близ подмосковного города Люберцы. При этом сам ведущий считал себя не достаточно опытным пилотом.
"Имея сейчас около 90 часов, я понимаю, что летаю пока так себе. То есть если мне предстоит перелететь из точки А в точку Б в простых метеоусловиях на исправном самолете, то я, наверное, смогу даже совершить мягкую посадку. Но ведь в полёте может произойти все что угодно", – заявил он в программе "Летная школа. Стать пилотом", которую снял незадолго до смерти.
Корреспондент "Дни.ру" связался с инструктором Колтового из летной школы. "Незадолго до этой трагедии мы отрабатывали с Сашей опасные моменты, – рассказал он. – В данной ситуации он все сделал правильно – ему просто не хватило пары секунд. Да и пожар никто не мог предвидеть. Он мне рассказывал о своих планах – мечтал снять цикл об авиации в регионах. А когда его друзья спрашивали, не боится ли он летать, он отвечал: "Если бояться, то жизни не будет".
Напомним, гибель Колтового была страшной, ведь на борту начался пожар, а потом еще удар об землю... "Я подошел и увидел два обугленных человека: парня и девушку", – рассказывал позже очевидец трагедии.
Популярные темы форума
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Вы счастливы?
Собака
У мужа не стоит
Кастовые отношения
Как вы думаете, будет ли третья мировая?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?