Сгорел до тла: что положили в гроб разбившегося Колтового

Сейчас катастрофу, в которой погиб Колтовой, расследуют специальная комиссия и транспортная прокуратура. Но уже понятно, что Александр мужественно пытался найти площадку, куда посадить неуправляемый самолет, чтобы избежать падения на жилые дома и автомобили. "Пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередачи, хотя машина была уже малоуправляема", – говорят эксперты по авиационной безопасности. Ведь в противном случае жертв могло быть намного больше...
Смерть Колтового была страшной, ведь на борту начался пожар, а потом еще удар об землю... В первые минуты после трагедии помощь в тушении пожара оказывали водители, которые пришли на помощь из стоящих рядом машин. Они выбегали из автомобилей, пытаясь справиться с огнем с помощью своих огнетушителей. Потом на место крушения прибыли пожарники, несколько десятков человек, и 13 машин спецтехники.
"Я подошел и увидел два обугленных человека: парня и девушку", – рассказывал очевидец трагедии. Судя по всему, в гроб класть было практически нечего – пилот и пассажир сгорели до тла.
Одноклассник Колтового положил на гроб пачку писем, которых прислали со всех концом мира его друзья, не приехавшие по понятным причинам на панихиду... С этими письмами Александр и кремировали.
Напомним, в кабине с Колтовым находилась Наталья Климова, которая занимала должность заместителя директора отделения банка. Какие именно отношения их связывали – неизвестно. Однако согласно плану полета, точкой приземления была указана локация в 25 километрах от Рыбинска – возле VIP-базы отдыха Коприно.
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