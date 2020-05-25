"Я без отца вырос, вырастут и они": племянник Зыкиной отрекся от двух дочерей

Александр Карпухин – двоюродный племянник Людмилы Зыкиной. После смерти народной артистки ему достался дом в Тверской области. Мужчина хочет продать недвижимость и переехать поближе к сыновьям. Но недавно объявились дочери...

Ранее в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Александр Карпухин заявил, что хочет продать недвижимое наследство за девять миллионов рублей. После этого в редакцию передачи обратилась Людмила Сухотина – бывшая возлюбленная мужчины. Женщина рассказала, что 45 лет назад Карпухин изнасиловал ее, а потом отказался от двух дочерей. Людмиле стало обидно, что он, имея такое наследство, не помогает их общим детям.

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Александр и Людмила познакомились в начале 70-х годов. Когда Сухотиной было 17 лет, Карпухин вернулся из армии. Они познакомились в местном клубе, где молодой человек работал механиком. После очередной встречи он взял силой Людмилу и надругался над дней.

О случайной беременности она решила рассказать Карпухину, но тот и слышать ничего не хотел. Людмиле было больно и стыдно, ведь тогда над дней смеялись все. Было позорно родить детей без отца.

"Я без отца вырос, вырастут и они", – сказал тогда Александр.

Примечательно, что все жили в деревне в Орловской области. Поэтому дочери, когда ходили в школу, иногда видели своего отца, но общаться с ним не рисковали. Впрочем, девочки тогда не ощущали отсутствие родителя, потому что "дедушка все дал".

В студию вынесли результаты ДНК-теста. Оказалось, Сухотина не врет – Карпухин на самом деле является отцом ее дочерей, которым уже 45 лет.

Но у Александра есть своя правда. Он считает, что никакого изнасилования не было. По его мнению, нужно было изначально преподнести эту новость нормально, а не угрожать, как якобы поступила Людмила. А потом ему просто было неудобно перед дочерьми.

Так или иначе, когда Сухотина вместе с наследницами и съемочной группой приехала к дому Карпухина, тот даже не пустил на порог.

Людмилу также проверили на детекторе лжи. Выяснилось, что об изнасиловании женщина, действительно, солгала. "После того случая близость у них была еще два раза", – заявил эксперт передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".