"На него давит мой авторитет": Бабкина откровенно о причинах отказа молодому любовнику

Бабкина называет их встречу "судьбоносной". Она произошла в Саратове в 2003 году, тогда молодой исполнитель Евгений гор выступал на конкурсе, а знаменитая артистка была председателем жюри. "Я поняла, что со мной происходит что-то непонятное. Я невольно вытянулась и пристально, не моргая, стала слушать каждую ноту, каждый звук. У меня возникло страстное желание увидеть его близко", – вспоминает исполнительница.
Женя нашел ее сам. "Мы проговорили весь вечер, а наутро я уехала в Москву. Думала, эта блажь пройдет со временем. Но нет, не прошла. И когда мы встретились еще через три месяца, я уже решила не сдерживать своих чувств." – пишет Бабкина. Тогда она пригласила Женю в Москву в свою программу.
Артистка также пожаловалась, что их постоянно пытались и пытаются развести СМИ. То напишут, что Женя – "альфонс", то роман их – "рекламный ход". Жене непросто в этих отношениях: "На него давит мой авторитет. И я тоже далеко не подарок. Со мной совладать практически невозможно. Привыкла все решать сама." – сообщает Надежда Бабкина. Несмотря на то, что они вместе почти 20 лет, замуж Надежда Бабкина не хочет, она рассказала, что мужчина много раз делал ей предложение.
"Я – вольная птица, а ответственность, обязательства и рутина меня уничтожат. У каждого из нас есть собственное
пространство. Мы не маячим круглосуточно друг у друга перед глазами." – рассказывает исполнительница. И менять подобное положение дел она не намерена.
Также, Бабкина заверила, что сын тепло воспринимает их отношения. Он сказал: "Мама, у тебя столько любви для меня, что я тебя ни к кому не ревную. Если тебе хорошо с этим парнем, то я за тебя очень рад". Данил быстро нашел общий язык с Женей.
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