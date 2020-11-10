"Были проблемы с глазами и сердцем": подруга о состоянии Жванецкого в последние дни

6 ноября умер народный артист России, писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Коллеги и родные до сих пор не могут оправиться от трагедии, хотя в последнее время состояние артиста стало плохим, и финал был очевиден.



Кира Прошутинская, автор передачи "Дежурный по стране", в которой 20 лет работал Жванецкий, с горечью и слезами на глазах говорит о своем коллеге и приятеле. Для нее смерть Жванецкого была ожидаемой, ведь последние годы он серьезно болел. Но все же это стало ужасной трагедией.

Работу с ним в передаче "Дежурный по стране" она вспоминает как праздник. У коллег сложились свои традиции. После каждого эфира они накрывали стол "самобранку". Варили гречку, чистили селедку, делали котлеты и выпивали по сто грамм. Жванецкий все это очень любил.

За общим столом начинались истории о жизни, воспоминания... Михаил Жванецкий умел дружить и со всеми хранил теплые отношения.

Однажды Кира Прошутинская и Михаил Жванецкий повздорили. Писатель попросил установить у него в кабинете кондиционер. Потом попросил убрать его. Из-за этого каприза между приятелями возник конфликт. Прошутинская отметила, что Жванецкий был ранимым, как ребенок.

Последнее время Жванецкий начал больше уставать и немного теряться. Прошутинская считает, что из передачи он ушел по состоянию здоровья, ведь всю жизнь сатирик "пахал".



"Последний год он неважно себя чувствовал. Были проблемы и с глазами, и с сердцем, и с рукой: по-моему, он ее ломал дважды", – рассказала Прошутинская в разговоре с "Собеседником".

Она уважает решение Михаила Жванецкого о своевременном уходе со сцены. Прошутинская считает Жванецкого гением, который сам это понимал. Но с каждым годом он становился все грустнее и мудрее, как настоящие гении.