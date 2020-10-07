"Ситуация критическая": Андрейченко пришлось покинуть дом из-за катаклизма

Актриса Наталья Андрейченко живет в Мексике на своей вилле возле океана. Сейчас на регион надвигается мощный ураган "Дельта", который сметает все на своем пути.

Звезда кино "Мэри Поппинс, до свидания" в спешке покинула свое насиженное гнездо в Мексике. Наталья Андрейченко эвакуируется по требованию местных властей вместе с остальными гражданами из-за надвигающегося мощного урагана "Дельта" четвертой степени опасности из пяти.

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Звезда в своем "Инстаграм" призвала людей молиться за то, чтобы все были целы. "Ситуация критическая", – написала она ранее. Также актриса показала видео своей виллы до разбушевавшейся стихии в надежде, что она останется в том же виде.

Директор актрисы сообщил, что на время потерял связь с ней. Ян Трунцев не знает о местонахождении Наталья Андрейченко, сообщает Пятый канал.



"Ничего не могу ответить, последний раз держал с ней связь вчера… У них сейчас ночь", – сказал Трунцев.

Напомним, что вилла Андрейченко находится в Канкуне неподалеку от лучших пляжей страны. Правительство призывает туристов улетать на родину в срочном порядке, а местных жителей просит экстренно собирать все ценные вещи и отправляться вглубь материка подальше от большой воды.

Андрейченко родилась в Москве и многие годы провела в России. Но мало кто знает, что ПМЖ за свою жизнь она меняла трижды. В 1991 переехала в США ко второму супругу, актеру Максимилиану Шеллу. После развода в 2005-м вернулась в Россию. Не прошло и десяти лет, как она вновь вернулась в Северную Америку – в Мексику, где теперь и живет. Сейчас она занимается духовными практиками, астрологией, а также различными медитациями. Еще актриса проводит индивидуальные сеансы по "Скайпу".

Ранее "Дни.ру" писали, что пять лет назад сын актрисы Натальи Андрейченко украл у нее с карты миллион долларов. Несмотря ни на что, звезда гордится своим отпрыском.

