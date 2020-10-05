"Это ужас ужасный, страшнее не придумаешь": что случилось с 45-летней Хаматовой

"К роли Раисы Максимовны я буду готовиться все время, пока спектакль не снимут с репертуара. Мы будем играть, а я все буду готовиться и готовиться. Это революционная женщина в российской истории, и они с Горбачевым были настоящими бунтарями", – уверяет Хаматова.
Но еще страшнее ей было браться за роль погибшей четыре года назад врача, правозащитника и филантропа Елизаветы Глинки. "Это ужас ужасный, страшнее не придумаешь! – говорит Чулпан. – В какой-то момент я просто сказала себе: так, это кино, художественное высказывание, и если не ты, то ее все равно кто-то сыграет. Я очень рада, что все-таки обнаглела и отправилась в это плавание. Мне очень интересно, как эту картину воспримут зрители, потому что нам хотелось развенчать мысль о том, что благотворители – такие святые с крылышками. На самом деле это яркие, азартные люди, и заниматься благотворительностью просто классно. Лиза была совершенно безбашенной, всеядной к разным проявлениям жизни".
Напомним, фильм Оксаны Карас выйдет в прокат 22 октября. В центре сюжета – история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. Она и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы "Справедливая помощь" принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей...
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