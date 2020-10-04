"Меня "лечили" там и от СПИДа": Слуцкая вышла на связь после новостей о тяжелой болезни

Чемпионка решила прояснить обстоятельства. Ирина Слуцкая сообщила о том, как протекает ее болезнь.

В СМИ широко распространилась информация о том, что Ирина Слуцкая больна васкулитом, поэтому фигуристка решила пролить свет на ситуацию. Женщина уверена, что только доказательная медицина может помочь ей справляться с воспалительным заболеванием стенки сосудов.

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В инстаграм-канале спортсменка опубликовала пост, в котором разъяснила особенности своего здоровья. По словам Слуцкой, она прекрасно живет в стадии ремиссии и старается не делать акцент на недуге. Фигуристка гордится своими победами и не сдается из-за болезни.

Женщина была возмущена словами хейтеров о том, что она готовится к смерти. Неравнодушные люди начали предлагать Ирине Слуцкой помощь, отправляя различные варианты в личные сообщения. "Меня "лечили" там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита", – поделилась звезда. Фигуристка попросила поклонников не стараться ее вылечить, так как она доверяет определенным врачам.

Напомним, что Ирина Слуцкая болеет васкулитом уже 17 лет. Несмотря на серьезность заболевания и высокие риски, ей удалось родить троих детей. Женщина воспитывает сына Артема и двух дочерей – Варвару и Киру.