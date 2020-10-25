"Улетела на Луну": появились новые версии исчезновения Кабаевой

В один момент Кабаева полностью пропала со всех радаров и спровоцировала возникновение общественного порицания. Публика до сих пор не может понять, что же стало главной причиной столь кардинального изменения образа жизни Алины.
Ярые поклонники гимнастки начали выдвигать собственный версии. Одни предположили, что во всем виноват президент России. Ведь поговаривали, что Владимир Владимирович помог спортсменке в построении успешной карьеры.
Другие же обратились к более заоблачным теориям и заявили, что Алина Кабаева подрабатывает на корпорацию "Роскосмос", подробно изучая космическое пространство.
"Считайте, что она улетела на Луну. У каждого своя жизненная дорога. У нее явно все хорошо", – написали разъяренные комментаторы.
Читатели напомнили, что именно Алина Кабаева принимала участие в утверждении новой пенсионной реформы. Представители народа возмущены: из-за решения нескольких депутатов они не смогут дожить до своей законной пенсии.
Похоже, что Андрей Фомичев в своем интервью был полностью прав. Алина Кабаева стала самым ожидаемым гостем всех светских мероприятий. Event-менеджер добавил, что гимнастка давным-давно затмила большинство российских звезд шоу-бизнеса.
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