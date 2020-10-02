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Шоу-бизнес

"Дай Бог счастья": сына Любови Полищук и звезду "Холостяка" поздравляют

Алексей Макаров. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын ныне покойной актрисы Любови Полищук Алексей Макаров не афиширует свою личную жизнь. В Сети появилось фото, на которой он предстал рядом со звездой шоу "Холостяк".
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Недавно актер показал многозначительное фото, намекающее на его несвободное сердце. На снимке он рассекретил лишь этот факт, ведь личность его зазнобы осталась неизвестной. В кадр попали изящные ноги девушки. После этого поклонники начали гадать, кто же завоевал сердце Алексея Макарова.

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Сегодня Макаров подтвердил слухи о том, что влюблен. В своем "Инстаграм" он опубликовал фото, на котором предстал рядом со звездой телевизионного шоу "Холостяк" Снежаной Самохиной. Снимок был сделан на премьере сериала "Гости из прошлого" на СТС.

"В глазах померкло от такой красоты", – написал актер.

Фото получилось очень нежным и полным откровения. актер прикрыл глаза от удовольствия, прижавшись к уху девушки. При этом он поспешил оговориться, что, говоря о красоте, имеет ввиду интерьер, сохранив таким образом интригу.

Однако поклонники прямолинейны. Они сразу стали поздравлять Макарова с началом новых отношений. "Очень красива девушка!Дай Бог вам счастья", – написали они.

Вопросы вызывает лишь тот факт, что год назад Самохина вышла замуж... Конечно, может быть, все уже закончилось, но официально об этом не сообщалось.

Напомним, первой женой Алексея Макарова была журналистка Мария Сперанская. Этот брак знаменитости продлился всего три года. Затем у артиста были отношения с танцовщицей Ольгой Силаенковой, но этот роман тоже не пережил трехгодичный рубеж.

Автор: 2 октября 2020, 14:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Карин
Ответить
Очень похожа на молодую Понаровскую
1

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