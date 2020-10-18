"Довел меня до слез": годовалый сын Тодоренко удивил способностями

Регина Тодоренко ведет публичный образ жизни и делится с подписчиками смешными роликами, на которых запечатлен ее долгожданный наследник.
Накануне в личном блоге звезды в "Инстаграм" появилось трогательное видео. На кадрах отчетливо видно, как маленький Майкл вместе с мамой читает стихотворение "Бычок" Агнии Барто.
Во многих интервью Регина Тодоренко рассказывала, что с самого рождения приучает сына к искусству. Неудивительно, что Майкл так уверенно пересказывает концовку предложений в стихотворении.
"Улыбашка наша уже читает маме стихи. Я в такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму от счастья или от сожаления, что время летит так быстро! И звуки уже превратились в буквы, а буквы в слова и предложения", – написала телеведущая.
Напомним, что долгожданное пополнение в семье Тодоренко и Топалова произошло в декабре 2018 года. Сейчас же звезды российского шоу-бизнеса увлечены собственной карьерой, поэтому им не всегда удается провести достаточное количество времени с наследником.
Стоит отметить, что оба родителя принимают участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Влюбленные не только главные конкуренты проекта, но и яростные соперники, борющиеся за главный приз.
Популярные темы форума
обида на мужчин и рак груди
Двадцатник
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Магазин скидок
Монтаж заборов и ограждений в Казани.