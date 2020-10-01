Соловьев сомневается в адекватной помощи Путина Шукшиной

Журналист Владимир Соловьев не считает письмо Марии Шукшиной президенту оправданным. В России свобода слова, поэтому жаловаться на скандальные ток-шоу бессмысленно.

Актриса Мария Шукшина затаила обиду на ведущего Андрея Малахова, который в своих программах обсуждает грязные подробности личной жизни звезд. Она решила обратиться к патриарху и президенту страны, чтобы те разобрались с происходящим.

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Дочь ныне покойного писателя и режиссера Василия Шукшина считает, что подобные проекты "заражают россиян вирусом бескультурья", сообщает ФАН.

"Мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат", – заявила актриса.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию. Он сомневается, что президенту есть дело до ее жалобы. Журналист подчеркнул, что в России нет цензуры, а значит ток-шоу и всевозможные СМИ могут писать о чем и о ком угодно.

Ранее в беседе с "Дни.ру" ту же самую тему поднял Вадим Манукян. Эксперт отметил, что свою борьбу за качество развлекательного телевещания на федеральных каналах он начал еще в 2017 году.