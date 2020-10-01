Соловьев сомневается в адекватной помощи Путина Шукшиной

Актриса Мария Шукшина затаила обиду на ведущего Андрея Малахова, который в своих программах обсуждает грязные подробности личной жизни звезд. Она решила обратиться к патриарху и президенту страны, чтобы те разобрались с происходящим.
Дочь ныне покойного писателя и режиссера Василия Шукшина считает, что подобные проекты "заражают россиян вирусом бескультурья", сообщает ФАН.
"Мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат", – заявила актриса.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию. Он сомневается, что президенту есть дело до ее жалобы. Журналист подчеркнул, что в России нет цензуры, а значит ток-шоу и всевозможные СМИ могут писать о чем и о ком угодно.
Ранее в беседе с "Дни.ру" ту же самую тему поднял Вадим Манукян. Эксперт отметил, что свою борьбу за качество развлекательного телевещания на федеральных каналах он начал еще в 2017 году.
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Голосуем
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Не Паша, а Маша!
Глиобластома
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
А вы натурал?
ТАТУ