"У нас украли документы": Анна Пескова стала жертвой воров в чужой стране

Артистка поделилась подробностями случившегося. Они с мужем отправились в местечко Шамони, поскольку мама артистки живет во Франции. Звезда хотела с ней увидеться, а заодно и отдохнуть.
Как сообщила Анна Пескова, она предпочитает разные виды отдыха: и пляжный, и культурно-познавательный и спортивный. На сей раз путешествие оказалось испорчено. "У нас в отеле из номера украли сейф со всеми документами, поэтому все пять дней отдыха мы практически с утра до ночи провели в отделении полиции. А также пришлось ехать в посольство для получения справки на выезд", – цитирует знаменитость WomanHit.ru.
Правда, Анне Песковой все же удалось покататься в отпуске на коньках. А ее двухлетней дочери Насте – на лыжах. Родители наняли ей инструктора, который обучил девочку азам.
По словам актрисы, вернувшись в Москву, они с супругом начали восстанавливать документы. Паре пришлось обращаться в Министерство иностранных дел. К случившемуся Анна Пескова старается относиться философски.
"Ну и конечно, все заграничные поездки на ближайшее время были отменены, поскольку, кроме паспорта, были утрачены еще и визы", – поделилась Анна Пескова.
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