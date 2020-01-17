Выпавшая из окна любовница внука Михалкова обвинила Кафельникову во вранье

Ксения Пунтус опровергла все слухи, которые муссировались в Сети с тех пор, как стало известно о случившемся с ней происшествии. "Спешу вас огорчить, писатели – фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд и тп) , ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.
Модель не подтвердила и другие домыслы. "Не было никаких машин, слежек какого-то Никиты ( это вообще непонятно кто ) кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах)", – сообщила она, вероятно, имея в виду свою коллегу Алесю Кафельникову.
Девушка подчеркнула, что не подвергалась насилию со стороны третьих лиц, в частности ее возлюбленного – Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова. "Андрей – чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами ( с не очень хорошим зрением и без линз ))", – рассказала манекенщица.
"Весь инцидент – нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь", – отметила Ксения и поблагодарила поклонников за поддержку. "Искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном – здоровье человеческом, как первоосновы всей нашей жизни", – заключила модель на своей странице в "Инстаграм".
Напомним, когда стало известно, что Ксения Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова, Алеся Кафельникова сделала ряд публикаций, прокомментировав случившееся. По ее словам, девушка пострадала на вечеринке. Модель посчитала, что искалеченную 21-летнюю коллегу подбросили к дому внука Михалкова.
Кафельникова призналась, что молится за нее. "Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени", – сообщила Алеся. Вскоре она удалила эти записи.
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