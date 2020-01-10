Елизавета Арзамасова обнажила душу

По словам артистки, больше всего ее вдохновляет общение с пенсионерами. Она регулярно посещает дома престарелых и помогает старикам. "Мы все время ищем что-то во внешнем, чем бы вдохновиться... Передачей, интервью, красотой, которая окружает нас. Людьми, общением... А они в себе находят этот ресурс и этим живут", – пояснила Елизавета.
В отношении работы у Арзамасовой тоже сформировалась уверенная позиция. Она утверждает, что не строит планов на будущее и наслаждается моментом. Менять актерскую профессию на продюсерскую Елизавета пока не собирается, но с удовольствием применяет на практике знания, полученные в институте.
"Передо мной не стоит каких-то конкретных задач, вы знаете, так, в целом, глобально", – призналась звезда.
Она старается не мечтать о чем-то конкретном. В том числе и о ролях, сообщает RT.
"Я такой везунчик в этом плане. Вообще, в принципе. Иногда у меня просто появляются такие возможности, к примеру, воплощения своих проектов, о которых я какое-то время назад не могла даже мечтать. Вообще не предполагала, что это возможно", – поделилась знаменитость.
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