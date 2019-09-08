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"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем

Джонни Депп. Фото: www.globallookpress.com
Американские папы всегда бурно реагируют, стоит лишь парням приобнять их дочерей. Сейчас же Джонни Депп, должно быть, пребывает в лютой ярости – его дочь застукали папарации с возлюбленным на яхте.
прочитано 237 раз

Дочь знаменитого отца Лили-Роуз Мелоди известна своим раскрепощенным поведением. Так девушка ранее принимала участие в эротической фотосессии для российского журнала. Тогда Лили-Роуз предстала перед поклонниками в одной лишь юбке, а грудь ей прикрыли украшения.

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Сейчас же юная модель вновь отличилась. Известно, что она уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Пара пыталась скрывать свои чувства, дочь Деппа даже опровергала информацию об их отношениях, тем не менее любовь вырвалась на волю и попала в объективы фотокамер.

Молодая пара решила воспользоваться последними теплыми деньками и отправилась прогуляться на яхте. В какой-то момент страсть захлестнула влюбленных, так что фотографы застали их весьма в пикантном виде. Актер и модель жарко целовались и обнимались. Они даже не заметили, что стали "сенсацией" ближайших нескольких недель.


Напомним, что ранее, как сообщает издание Teleprogramma.pro, 20-летняя дочь Деппа появилась в обществе "второй половинки" на  Венецианском кинофестивале. Молодые люди прибыли на премьеру фильма "Король" о Генрихе V.

8 сентября 2019, 22:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа

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