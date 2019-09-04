Экстренно госпитализированного Аскольда Запашного положили под нож

На опубликованном снимке Аскольд стоит, опиревшись на ходунки для инвалидов. Позади него стоит медик, контролирующий процесс передвижения.
Эдгар поведал, что это фото сделано в 2014 году. Тогда его брату в спину вставили железную конструкцию. Она по сей день держит его позвоночник и позволяет ему самостоятельно передвигаться.
По его словам, в минувшее воскресенье Аскольду пришлось работать на обезболивающих. Брат просил не выходить его на манеж, но он не послушал.
"Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику!", – рассказал Эдгар.
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвертом поколении добавил, что его брат перенес двухчасовую сложнейшую операцию. "Только что он вышел из очередного наркоза", – добавил дрессировщик.
"Братишка, ты все знаешь!", – поддержал больного родственника шоумен.
Поклонников это известие крайне огорчило. Они наперебой стали оставлять добрые слова в поддержку циркача. "Боже... А на шоу и не видно было, что что-то не так! Невероятное самообладание и желание работать несмотря ни на что! Здоровья вам и удачи с восстановлением!", – от всего сердца пожелала фанатка.
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