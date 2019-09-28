"На порог не пустил бы": оскандалившегося Друзя предложили пожизненно отлучить от телевидения

Оскандалившийся Александр Друзь вернется в передачу "Что? Где? Когда?" на Первом канале. Не исключено, что магистр появится уже в ближайших выпусках шоу.

Решение вернуть Друзя в эфир встретили без особого энтузиазма. Например, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Александра Абрамовича необходимо пожизненно дисквалифицировать из клуба "Что? Где? Когда?".

"Это какой-то позор. В том же сезоне, когда разразился скандал с участием Александра Друзя на программе "Кто хочет стать миллионером?" его вернули в клуб "Что? Где? Когда?". На мой взгляд, это одно из самых скандальных и позорных решений за всю историю клуба. То, что его из "ЧГК" изгнали в начале сезона, было вполне справедливым решением. После некрасивой истории с участием Друзя, его, на мой взгляд, нужно было отлучить от ТВ пожизненно и уж точно больше никогда не приглашать его в клуб знатоков. И вот, налицо такое беспринципное решение. Мне кажется, что в эпоху Ворошилова ничего подобного произойти не могло. Уверен, что Владимир Яковлевич такого проштрафившегося игрока даже на порог охотничьего домика в Нескучном саду не пустил бы", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, в феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Якобы накануне съемок передачи магистр "Что? Где? Когда?" попросил предоставить ему список вопросов с ответами за гонорар. Бер обнародовал предложение Друзя. Александр Абрамович, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Илья. Разгорелся большой скандал, в результате которого Бера и Друзя отстранили от участия в программах на неопределенный срок.