Где справедливость? Обнародованные данные о пенсии Пугачевой шокировали народ

Согласно официальным данным, пенсия исполнительницы составляет 47 тысяч рублей. В эту сумму также входит надбавка за звание народной артистки СССР. Большую часть пенсии Алла Пугачева тратит на благотворительность.
Ее коллега Алена Свиридова получает чуть меньше – 41 тысячу рублей. Отмечается, что у знаменитости есть надбавка за звание заслуженной артистки России. В одном из интервью исполнительница призналась, что в прошлом уже зарабатывала подобную сумму. "У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же – 41 тысяча", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Пенсия певицы Лолиты Милявской оказалось почти копеечной – 21 тысяча рублей. По словам артистки, она думала, что сумма будет совсем ничтожной, поскольку ее трудовая деятельность началась на Украине. "Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7—8, но пронесло! Но еще не пробовала жить на эти деньги", – поделилась звезда.
Многие поклонники были шокированы обнародованной информацией. Они не понимают, как люди, которые всю жизнь трудились на благо страны, получают такую маленькую пенсию. "Честно?! Я в шоке! Как у нас не было справедливости, так и не будет", – заявил один из рассерженных пользователей.
Популярные темы форума
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Александр Хочинский- ваш кумир?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
Женился на татарке.
Мне очень нравится доктор Мясников. А вам?
Смешанные браки. Это хорошо?