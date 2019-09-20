"Она площадная...": Резник неожиданно высказался о 70-летней Пугачевой

Поэт Илья Резник пришел в Музей современного искусства на вернисаж Никаса Сафронова "Иные миры". Там с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

В апреле Алла Пугачева пела в Государственном Кремлевском дворце. В ноябре она даст большой концерт на Минск-арене. В числе прочих прозвучат песни на стихи Ильи Резника.

"Нет ничего странного в том, что Алла Борисовна до сих пор востребована и выступает, – считает Резник. – Правильно, что она дает большие сольники – она певица стадионная, площадная... И возраст тут роли не играет – мне вон уже девятый десяток, так что Алла юная еще, считай".

"Меня часто спрашивают, не грустно ли слушать те песни, которые Пугачева исполняет сегодня, – продолжает Резник. – Но я к этому философски отношусь – время течет, все меняется. При этом наши песни живут, они остаются популярными и любимыми. Помню, как написал Иосифу Кобзону "Мой путь", и эта песня у него оказалась главной в итоге".

Сотрудничество Пугачевой и Резника началось в далеком 1973 году с песни "Посидим, поокаем". А потом были и "Маэстро", и "Старинные часы", и еще полсотни хитов, которые популярны по сей день. "Из всех песен на мои стихи в репертуаре Пугачевой больше всех нравится "Скупимся на любовь", – признался Резник. – С удовольствием слушаю также "Когда я уйду", "Как тревожен этот путь". Но сегодня что-то спеть еще я ей больше не предлагаю. Из новых моих песен в репертуаре Аллы есть только композиция "Все хорошо, ничего не случилось", но она сама ее выбрала в моем сборнике".

"Да и не занимаюсь я больше песнями, – неожиданно сообщил Резник. – Сегодня мне интереснее детский театр "Маленькая страна", выпустил я и очередной сборник молитв, на который меня Святейший благословил".

