От вляпавшегося в неприятности Джонни Деппа решили избавиться

Звезда снялась в новой рекламе духов под названием Sauvage ("Дикарь") бренда Dior. Только вскоре под давлением общественности ролик пришлось удалить.
В съемках видео принял участие не только популярный актер, но и танцующий американский индеец. Западное общество от увиденного буквально озверело.
По мнению народа, это прямая пропаганда расизма. Людям не понравилось, что коренные народы Америки приравняли к дикарям.
Второй причиной для гнева послужило использование индейцев и их атрибутики в продвижении товара. Конфликты на этой почве уже случались ранее. Американцы называют это присвоением культуры притесненных рас, что в США практически приравнивается к расизму.
Разъяренных людей не успокоило даже то, что танцор в ролике – настоящий индеец. Кроме того, у Джонни в роду тоже были представители этого народа. К слову, сам Депп сложившуюся ситуацию никак не прокомментировал.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
Сколько у вас любовников?
Хочет бросить ради меня семью