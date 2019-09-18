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Постаревший и потолстевший Николас Кейдж произвел фурор

Николас Кейдж. Фото: www.globallookpress.com
В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Кокаиновый барон". На мероприятие пришел давно не появлявшийся на публике 55-летний Николас Кейдж.
прочитано 1341 раз

Актер не стал заморачиваться над своим внешним видом перед выходом на красную дорожку. Он облачился в темно-синюю футболку, черные джинсы и голубую джинсовую куртку с изображением волка на спине. Дополнила образ ковбойская шляпа. Кроме того, Николас отрастил густую бороду. Непонятно, то ли это часть образа, то ли он совсем себя запустил.

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Фолловеры были поражены не только аутфитом звезды, но и кардинальными переменами. По их мнению, Кейдж очень потолстел и постарел. На премьере фанаты не сразу признали в бородатом и располневшем старике любимого актера, сообщает телеканал "360".

Амплуа звезды обсудили на портале Buzz Feed. "Это как-то связано с бородой. Или шляпа. Или борода плюс шляпа", – высказался автор.

В фильме "Кокаиновый барон" Кейджу досталась главная роль. По сюжету его персонаж – один из помощников лидера картеля. Он вместе с напарником ищет потерявшуюся большую партию кокаина, которую переправляли из Мексики в Канаду через США.

18 сентября 2019, 10:42

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