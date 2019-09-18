Постаревший и потолстевший Николас Кейдж произвел фурор

Актер не стал заморачиваться над своим внешним видом перед выходом на красную дорожку. Он облачился в темно-синюю футболку, черные джинсы и голубую джинсовую куртку с изображением волка на спине. Дополнила образ ковбойская шляпа. Кроме того, Николас отрастил густую бороду. Непонятно, то ли это часть образа, то ли он совсем себя запустил.
Фолловеры были поражены не только аутфитом звезды, но и кардинальными переменами. По их мнению, Кейдж очень потолстел и постарел. На премьере фанаты не сразу признали в бородатом и располневшем старике любимого актера, сообщает телеканал "360".
Амплуа звезды обсудили на портале Buzz Feed. "Это как-то связано с бородой. Или шляпа. Или борода плюс шляпа", – высказался автор.
В фильме "Кокаиновый барон" Кейджу досталась главная роль. По сюжету его персонаж – один из помощников лидера картеля. Он вместе с напарником ищет потерявшуюся большую партию кокаина, которую переправляли из Мексики в Канаду через США.
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