Николас Кейдж не может добиться развода
Николас Кейдж не может расторгнуть брак с последней женой. Эрика Койке не дает согласия. Девушка требует денежной компенсации за позор, который пережила на свадьбе со звездой.
Напомним, что в конце марта 55-летний актер женился на 23-летней визажистке. А через четыре дня после эпического бракосочетания подал на развод. По словам Кейджа, причиной стало мошенничество: Койке скрыла отношения с другим мужчиной.
В свою очередь Эрика сообщила, что актер пытался помириться через две недели после подачи заявления о разводе. На компромисс девушка не согласилась.
Для голливудской звезды это уже четвертая женитьба. Прямо во время бракосочетания изрядно пьяный Кейдж устроил скандал. Он метался по коридору госучреждения и кричал, что невеста хочет обобрать его до нитки, пишет teleprogramma.pro.
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