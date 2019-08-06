Влетел грузовик: сестра Эмина Агаларова попала в ДТП

ДТП произошло сегодня, 6 июля, на пересечении улиц Обручева и Профсоюзной. Сабина двигалась в потоке машин на Bentley, когда в нее врезалась "Газель".
К счастью, Агаларова отделалась легким испугом. А вот ее авто класса "люкс" помяли.
"Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура, водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом. Мы все живы, никто не пострадал, – рассказала журналистам сестра знаменитости.
В случившемся уже разбираются представители ГИБДД. Необходимо установить виновника аварии, в которой пострадало несколько машин. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что Сабина Агаларова в этом году уже сталкивалась с неприятностями. В феврале вокруг ее имени разгорелся крупный скандал. Девушка является владелицей торговых площадей в одном из столичных торговых центров. Тогда Сабина не получила от арендаторов два миллиона за наем помещений. Чтобы поставить на место недобросовестных клиентов, девушка забрала выставленные там дизайнерские платья общей стоимостью в 38 миллионов рублей.
Напомним, несколько месяцев назад Сабина Агаларова вновь стала матерью. Девушка родила дочь, которую назвали Алексой. Сестра знаменитого артиста растит дочь Дану и сына Адама.
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