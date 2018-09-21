Известная модель забеременела от Эмина Агаларова

Совсем скоро певец Эмин Агаларов снова станет отцом. Его супруга, известная модель Алена Гаврилова, находится в ожидании ребенка.



Эмин Агаларов воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений. В скором времени певец станет отцом в третий раз. Нынешняя его избранница, модель Алена Гаврилова, находится в ожидании ребенка, передает StarHit.

Свадьба знаменитостей состоялась 14 июля. На торжестве присутствовали только близкие и друзья молодых. Среди гостей можно было увидеть Тимати с Анастасией Решетовой, Валерия Меладзе, Дениса Клявера, Игоря Верника и многих других.

Этот брак стал для Эмина вторым. На протяжении девяти лет он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.

Примечательно, что Агаларов считает себя многодетным отцом. Лейла в свое время удочерила девочку Амину, к которой Эмин относится как к родной.

Ранее сообщалось, что певец отказался ехать в США на допрос по поводу "вмешательства" России в президентские выборы в 2016 году. Артист сообщил через адвоката, что не собирается растрачивать драгоценное время на политические игрища.