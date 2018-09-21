Известная модель забеременела от Эмина Агаларова
Эмин Агаларов воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений. В скором времени певец станет отцом в третий раз. Нынешняя его избранница, модель Алена Гаврилова, находится в ожидании ребенка, передает StarHit.
Свадьба знаменитостей состоялась 14 июля. На торжестве присутствовали только близкие и друзья молодых. Среди гостей можно было увидеть Тимати с Анастасией Решетовой, Валерия Меладзе, Дениса Клявера, Игоря Верника и многих других.
Этот брак стал для Эмина вторым. На протяжении девяти лет он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.
Примечательно, что Агаларов считает себя многодетным отцом. Лейла в свое время удочерила девочку Амину, к которой Эмин относится как к родной.
Ранее сообщалось, что певец отказался ехать в США на допрос по поводу "вмешательства" России в президентские выборы в 2016 году. Артист сообщил через адвоката, что не собирается растрачивать драгоценное время на политические игрища.
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