Сын Елизаветы II покоряет большое кино

Газета The Sun, ссылаясь на анонимный источник, сообщила, что в новом фильме о Джеймсе Бонде примет участие 70-летний принц Чарльз. Сам он и другие члены королевской семьи пока никак не прокомментировали данную информацию. По данным источника, в том случае, если принц Чарльз откажется от роли, предложение поступит его сыновьям Уильяму или Гарри.
"Принц Чарльз – прекрасный пример всего британского, отлично подойдет для камео, а фанатам Бонда во всем мире это точно понравится", – добавил источник.
Известно, что наследник престола Великобритании посетил съемки фильма в июне этого года, где встретился с Дэниелом Крейгом, исполнителем главной роли. Тогда же актер и член королевской семьи сделали совместное фото, пишет НСН. По мнению источника, близкого к создателям кинокартины, появление принца Чарльза на экране принесет фильму колоссальный успех, ведь "он является воплощением всего британского, идеально подходит для эпизодической роли".
Источник добавил, что сейчас активно ведутся переговоры с принцем Уэльским: "Это обсуждалось несколько недель назад — когда он посетил съемочную площадку. И сейчас принц обдумывает предложение. Продюсеры отчаянно хотят его подписать. Его участие в фильме – именно то, что нужно проекту", – добавил информатор.
Напомним, что члены правящей династии уже принимали участие в известной бондиане: в 2012 году королева Елизавета II снялась в рекламном ролике, посвященном Олимпийским играм в Лондоне. Сюжет видео заключался в том, что Джеймс Бонд прибыл в Букингемский дворец, откуда забрал королеву и доставил ее на церемонию открытия Игр.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Что вы ели сегодня?
Памятники фашистам в России
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Принят перечень опасных пород собак.
Главреду