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Общество

Елизавета II потерпела досадное поражение

Елизавета II. Фото: www.globallookpress.com
Королева Великобритании уступила по популярности покойной принцессе Диане. Елизавета II оказалась лишь на втором месте в рейтинге.
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Издание Express.co.uk провело опрос среди британцев, чтобы выяснить, кто из представителей монаршей семьи им нравится больше всего. Выяснилось, что Елизавета II не самый популярный член королевской фамилии.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Читатели издания проголосовали и стало ясно, кто из Виндзоров является у них фаворитом. В анкетировании приняли участие 12 тысяч респондентов. Первое место заняла принцесса Диана. Она обошла Ее Величество, которая расположилась на второй строчке рейтинга, с 29%.

Таким образом, леди Ди и Елизавету II между собой разделили всего 250 голосов. За первую проголосовали 3639 человек, а за королеву – 3420. Примечательно, что слава "народной принцессы" продолжает жить даже по прошествии более 20 лет с момента ее трагической смерти 31 августа 1997 года.

Третье место у британцев заняла Кейт Миддлтон (17%), а Меган Маркл и принц Гарри оказались на четвертой позиции с 5%. Герцог Эдинбургский получил 3%, а меньше всего – по 1% — принц Чарльз с Камиллой.

Напомним, 21 апреля Елизавете II исполнилось 93 года. Представительница Виндзорской династии взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Елизавета II является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.

Автор: 29 июля 2019, 18:01
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