Елизавета II потерпела досадное поражение

Издание Express.co.uk провело опрос среди британцев, чтобы выяснить, кто из представителей монаршей семьи им нравится больше всего. Выяснилось, что Елизавета II не самый популярный член королевской фамилии.
Читатели издания проголосовали и стало ясно, кто из Виндзоров является у них фаворитом. В анкетировании приняли участие 12 тысяч респондентов. Первое место заняла принцесса Диана. Она обошла Ее Величество, которая расположилась на второй строчке рейтинга, с 29%.
Таким образом, леди Ди и Елизавету II между собой разделили всего 250 голосов. За первую проголосовали 3639 человек, а за королеву – 3420. Примечательно, что слава "народной принцессы" продолжает жить даже по прошествии более 20 лет с момента ее трагической смерти 31 августа 1997 года.
Третье место у британцев заняла Кейт Миддлтон (17%), а Меган Маркл и принц Гарри оказались на четвертой позиции с 5%. Герцог Эдинбургский получил 3%, а меньше всего – по 1% — принц Чарльз с Камиллой.
Напомним, 21 апреля Елизавете II исполнилось 93 года. Представительница Виндзорской династии взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Елизавета II является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
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