Яна Рудковская показала беспощадные тренировки сына

Продюсер Яна Рудковская активно ведет свой Instagram. Кроме того, она успевает следить за аккаунтом своего 6-летнего сына Саши. Именно она публикует туда все посты.

Накануне на личной странице мальчика появилось новое видео. На нем запечатлено, как его отец – российский фигурист Евгений Плющенко – усердно растягивает сына, лежащего на полу. Все это сопровождается песней We Are the Champions, которую исполнила легендарная группа Queen.

"На вопросы про "зачем" и "почему" обычно отвечаем с папой так ", – гласит подпись под роликом.

Некоторые подписчики были шокированы интенсивностью тренировок маленького Саши. "Родители делают чемпиона. Но этот чемпион уже не узнает, что такое детство. Хорошо это или плохо, узнаем, когда мальчик вырастет и сам расскажет о своих детских воспоминаниях!", "Блин, мне смотреть даже больно!", "Бедный малышушка! Видно, что больно и боится", "Что, издеваетесь над ребенком? Ну, не будет он чемпионом, и что? Вы его любить не будете? Лет через 5-7 он сбежит от вас и пошлёт ваш спорт!", – не сдерживали эмоций фолловеры.

"Смотрю со слезами на глазах!", – призналась поклонница.

Напомним, Яна и Евгений познакомились еще в далеком 2007 году. Уже через два года возлюбленные официально зарегистрировали свои отношения. А 6 января 2013 на свет появился маленький Саша, который принес безграничное счастье своим родителям.