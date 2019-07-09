Концертов не будет никогда: Андрей Разин официально о судьбе "Ласкового мая"
На своей личной странице в Instagram-аккаунте опубликовал пост, посвященный высказыванию грузинского ведущего. Он заявил, что после слов Габунии группа "Ласковый май" пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии.
"Подонок и нелюдь. Он замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду. Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят", – высказался Разин.
Отметим, что помимо карьеры музыканта Андрей Александрович выстроил и политическую. В 2013 году он получил удостоверение члена партии "Единая Россия", а уже через два года его назначили на должность советника заместителя Председателя Государственной Думы РФ А. К. Исаева.
Разин дважды в свое жизни становился отцом. Первый сын - 34-летний Илья на данный момент живет в Санкт-Петербурге.Второй – Александр – скончался в возрасте 16 лет от сердечного приступа. Молодой человек похоронен на Троекуровском кладбище.
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