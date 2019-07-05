"Чучело": Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд

Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на сей раз своим нарядом. Подписчики ее микроблога поспорили с ней о моде и вкусах.

Татьяну Брухунову пользователи уже не раз критиковали - обсуждали ее очки и даже черты лица. На сей раз помощница Евгения Петросяна сама подбросила подписчикам повод для шуток.

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30-летняя помощница юмориста опубликовала в Instagram снимок, который очень не понравился поклонникам. Татьяна запечатлена в цветастой объемной кофте, широких укороченных джинсах и лоферах с меховыми помпонами.

В подписи к фотографии Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие солнца – и призналась, что любит многослойные образы. Однако сочувствия у фолловеров помощница Петросяна не нашла.

"Это для кого ж такое диво так нарядилось?" - задались вопросом комментаторы. Некоторые высказались короче и более жестко: "Чучело".

Хозяйка блога не промолчала и призвала злопыхателей к ответу. Татьяна Брухунова предложила им показать свои фотографии – чтобы она тоже могла оценить их стиль в одежде и вдоволь покритиковать. Помощница Петросяна считает, что так будет справедливо, передает Пятый канал.