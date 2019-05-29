Голая Брухунова показала видео из ванной
Татьяна Брухунова активно ведет в Instagram свой аккаунт, который после всплывшей информации о якобы ее романе с Евгением Петросяном стал пользоваться популярностью. 30-летняя помощница юмориста регулярно выкладывает фотографии и видео, демонстрируя модные обновки и сладости, которые обожает, и косметические средства, в том числе призванные восстановить фигуру после вкусняшек.
Иногда Татьяна рассуждает на общие темы, но неизменно одно – свой день она заканчивает в ванне, где снимает стресс, накопившийся за многие часы работы в офисе и деловых встреч. Обычно Брухунова публикует льющуюся воду или различные средства: соль, пену для расслабления или массажа, но на сей раз женщина сняла саму себя.
30-летняя помощница Евгения Петросяна решила на сон грядущий немного пооткровенничать. "Сегодня был один вопрос среди прочих такой навязчивый. О мотивации. Девушка так активно меня спрашивает: "А что вас мотивирует в жизни?". Я вот хочу спросить: "А вообще, что такое мотивация?". По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать и ищут себе какое-то оправдание своей лени, и им нужен волшебный пендель, чтобы они встали и понесли свою тушку на какие-то приключения. Я не понимаю, что такое мотивация. Для меня жизнь – это движение, бесконечное движение. Если я остановлюсь, то все, меня нет. Мне мотивация для этого не нужна, и вам искать ее не советую. Гиблое это дело из псевдоумных книжек. Так что живите полной жизнью, кайфуйте и не ищите того, чего нет (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заключила Татьяна Брухунова.
Интересно, что этой записи уже нет в доступе, однако некоторые журналисты успели сохранить ее. К примеру, издание "Вокруг ТВ".
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