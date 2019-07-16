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Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле узаконила отношения с Россией

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Год назад произошло одно из самых громких событий на постсоветском музыкальном пространстве. Речь идет о пресс-конференции Лаймы Вайкуле, данной ею накануне концертов в Одессе. Напомним, что бывшая советская певица крайне резко высказалась относительно перспектив гастролей в Крыму, категорически заявив об их невозможности.
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В самое ближайшее время музыкальный фестиваль "Рандеву", после его традиционного проведения в Юрмале, состоится там же, в Одессе. Примечательно, что от России для участия в одесском шоу вылетает настоящий "звездный десант": Григорий Лепс, Любовь Успенская, Лолита, Александр Ревва, Стас Михайлов, Сергей Мазаев, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Валерий Меладзе, Алексей Чумаков. Компанию им составят сама Лайма Вайкуле, недавно отказавшаяся от выступлений в России Нино Катамадзе и целый ряд латвийских и украинских исполнителей.

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Через некоторое время после того, как выступления Лаймы Вайкуле были исключены из новогодних эфиров на российском телевидении, в столичной околомузыкальной тусовке начались разговоры о том, что Вайкуле может привезти "Рандеву" в Москву. Это могло бы окончательно "реабилитировать" певицу в глазах российских поклонников, однако Лайма решила поступить по-другому, сделав ставку на Одессу.

К сожалению, не только в украинской, но и в латвийской части фестиваля, некоторые представители отечественного шоу-бизнеса принять участие не смогут. Причина – наличие их фамилий в так называемых "черных списках лиц, чье присутствие в стране составляет угрозу национальной безопасности Латвии". Впрочем, лучшим критерием "объективности и обоснованности" подобных опасений является то, что из них до сих пор не удалена информация об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, скончавшемся почти год назад.

Не будем пытаться разгадать мотивы, которыми руководствовалась латвийская певица. Ведь за год накопилось немало вопросов, касающихся не только морально-этической стороны взаимоотношений Вайкуле с русскоязычными зрителями, но и проблем правового характера, затрагивающих непосредственно статус гражданки Латвии в Российской Федерации.

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com 

В августе прошлого года МВД России по инициативе общественного деятеля Александра Хаминского была проведена проверка легитимности концертной деятельности певицы в нашей стране. И, по словам представителей Главного управления по вопросам миграции, никаких нарушений в деятельности Вайкуле выявлено не было. Но так ли это на самом деле?

"Если рассмотреть ситуацию с формальной точки зрения, это, безусловно так. Певица въезжала в Россию, предъявляя официальные документы, позволяющие ей не только находиться в стране, но и заниматься экономической деятельностью. Тогда, если, казалось бы, все претензии сняты, почему известная певица практически прекратила гастрольную деятельность в России, "засветившись" лишь однажды – на съемках "Песни года 2018"? – задается вопросом Хаминский. – Ответ кроется в практически оставшемся незамеченным комментарии концертного директора певицы Алексея Яковлева: со всей невозмутимостью он отметил, что у Лаймы Вайкуле имеется вид на жительство (далее – ВНЖ) в Российской Федерации, и ему не понятна вся происходящая вокруг шумиха".

Тогда эти слова утонули в потоке хайповых новостей, а зря. Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" ВНЖ выдается иностранцам в целях постоянного проживания на территории нашей страны, причем как минимум через год после получения предыдущего документа – разрешения на временное проживание (далее – РВП). "Если говорить простыми словами, имея ВНЖ, гражданка Латвии Лайма Вайкуле должна постоянно проживать в России, быть зарегистрированной по месту жительства, получить в налоговых органах ИНН и платить законно установленные налоги. Равно как и россияне, она вправе выезжать из страны в краткосрочный отпуск, командировки, на лечение и так далее. Однако основное время должна проводить именно здесь, в России, – подчеркнул эксперт. – Но, как мы понимаем, все было с точностью до наоборот. Она ведь постоянно проживала в Юрмале, а в Россию приезжала лишь для участия в концертах или частных мероприятиях". 

Хаминский уверен, что в отношении любого иностранца, нарушающего правила пребывания в России, установленные законом и имеющимися документами – в данном случае ВНЖ, – миграционные власти страны уже давно подали бы иск о признании права на постоянное проживание утраченным. Причем потеря статуса должна была произойти именно с того момента, когда иностранный гражданин "покинул Россию и не вернулся". В случае с Вайкуле этого почему-то не произошло.

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com

На вопрос, какие последствия возникли бы у такого юридического шага, общественный деятель отметил, что с даты потери статуса ею было бы утрачено право выступать с концертами без соответствующих разрешения и визы. Кроме того, имея ВНЖ и являясь налоговым резидентом РФ, Лайма Вайкуле платила бы 13% с доходов, полученных на территории Российской Федерации, а без такого статуса налоговые отчисления составили бы уже 30%. При этом Хаминский отметил, что их можно доначислить с даты утери права на постоянное проживание в стране.

Возможно, именно поэтому звезда больше не ездит в Россию, считает эксперт. "Второй причиной могут быть личные обиды и совершенно неправильная оценка ситуации с Крымом. В Крыму проживает огромное количество поклонников певицы. И ничто не мешает латвийской звезде посетить Крым, не нарушая ни российское, ни украинское, ни европейское законодательство. Для этого нужно всего-навсего прилететь на Украину, автомобильным или железнодорожным транспортом добраться до пункта перехода административной границы Украины, пройти предусмотренные украинским законодательством процедуры и через 20 метров повторить все то же самое на пункте погранперехода пограничной службы России. Именно таким способом в Крым попадают, например, наблюдатели ОБСЕ. И все по закону. Было бы желание", – добавил он.

И все же у россиян есть шанс увидеть Лайму Вайкуле в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В марте предполагается проведение ее сольного концерта в Кремлевском дворце. "Насколько я понимаю, она решила, наконец-то, узаконить свои отношения с Россией, перейдя на использование въездных виз соответствующей категории (многократных деловых), дающих право на осуществление в России концертной деятельности. А во-вторых, будем надеяться, что летние "Рандеву" в Юрмале и Одессе в 2019 году – не последние, и в следующем году они пройдут, например, в Москве, Сочи или, скажем, в Ялте. С точки зрения закона никаких препятствий тут нет. Было бы желание", – уверен Хаминский.

16 июля 2019, 19:01

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