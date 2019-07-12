Вайкуле о конфликте с Крутым: Он обижается несправедливо

Лайма Вайкуле стала очередным звездным гостем передачи Ирины Шихман "А поговорить?" Исполнительница рассказала о непростых отношениях с продюсером Игорем Крутым.

На протяжении нескольких лет у Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого натянутые отношения. Оказывается, всему виной ее музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву", ежегодно проходящий в Юрмале.

"Игорь теперь злится на меня, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла. А он несправедливо на меня "катит"... Он обижается несправедливо. Потому что мне город предложил. Это не то, что мне пришло в голову делать фестиваль... Я сама выступала на "Новой волне" все годы", – рассказала Лайма.

Она напомнила, как когда-то в рамках той же "Новой волны" ей было посвящено один-два дня, и на этой основе артистке было предложено организовать свой фестиваль. "Они меня поддерживают и финансово, и морально – по-всякому. И естественно, я патриотка, как я могу не делать этого?" – задала риторический вопрос певица.

Лайма Вайкуле подчеркнула, что ее фестиваль "Лайма. Рандеву" кардинально отличается от "Новой волны", которая является конкурсом. Отметим, что шоу Вайкуле проводится с 2015 года, в последние дни июля. Артистка старается, чтобы ее мероприятие не пересекалось по датам с фестивалем Игоря Крутого. Например, в этом году ее "Рандеву" окончится за три дня до открытия "Новой Волны" в Сочи.