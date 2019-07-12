Вайкуле о конфликте с Крутым: Он обижается несправедливо
На протяжении нескольких лет у Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого натянутые отношения. Оказывается, всему виной ее музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву", ежегодно проходящий в Юрмале.
"Игорь теперь злится на меня, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла. А он несправедливо на меня "катит"... Он обижается несправедливо. Потому что мне город предложил. Это не то, что мне пришло в голову делать фестиваль... Я сама выступала на "Новой волне" все годы", – рассказала Лайма.
Она напомнила, как когда-то в рамках той же "Новой волны" ей было посвящено один-два дня, и на этой основе артистке было предложено организовать свой фестиваль. "Они меня поддерживают и финансово, и морально – по-всякому. И естественно, я патриотка, как я могу не делать этого?" – задала риторический вопрос певица.
Лайма Вайкуле подчеркнула, что ее фестиваль "Лайма. Рандеву" кардинально отличается от "Новой волны", которая является конкурсом. Отметим, что шоу Вайкуле проводится с 2015 года, в последние дни июля. Артистка старается, чтобы ее мероприятие не пересекалось по датам с фестивалем Игоря Крутого. Например, в этом году ее "Рандеву" окончится за три дня до открытия "Новой Волны" в Сочи.
Ведущему советуют не обращать внимания на мелочи
Телеведущий был удивлен выпадом коллеги
Президент Белоруссии намекнул, что переговоры об интеграции с Россией могут быть сорваны
Звезда поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Страпон
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Обязательно ли играть свадьбу?
Как назвать собаку?
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.