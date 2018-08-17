Считает Россию "кормушкой": оскандалившейся Вайкуле посоветовали умерить пыл

Нашумевшие высказывания певицы Лаймы Вайкуле, которая якобы "не поедет в Крым ни за какой гонорар", вызвали бурную реакцию среди внушительной части россиян. Эмоции эмоциями, однако слова вокалистки заставили экспертов из правовой сферы всерьез задуматься о ее деятельности в стране.

Ни для кого не секрет, что Вайкуле живет в Европе, однако регулярно посещает Россию с концертами. Dni.Ru обратились к члену общественного совета столичного Главка МВД, юристу Александру Хаминскому, чтобы выяснить, насколько законны выступления исполнительницы на территории России.

Основная цель эксперта – борьба с системными нарушениями, из-за которых бюджетная система страны ежегодно недополучает триллионы рублей, в то время как правительство России вынуждено предпринимать непопулярные меры, связанные с повышением налогов. Одной из таких проблем Хаминский назвал организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан для несоответствующих заявленным целей. Например, для участия в концертах, корпоративах и частных вечеринках лиц, прибывающих в страну по туристическим визам.

Юрист рассказал об известном московском ночном клубе Soho Rooms, который привез в страну для выступления около полутора десятка иностранных исполнителей. При этом организаторы то прятали их от полиции, то вводили правоохранителей в заблуждение, показывая подложные договоры.

По мнению Хаминского, случай с Лаймой Станиславовной можно рассматривать в этой категории. "Если человек публично заявляет о своей законопослушности, следовательно, ему нечего скрывать. Но быть законопослушным в своей стране и в каких-либо еще выборочно, рассматривая при этом Россию как "кормушку" или "государство третьего сорта" – недопустимо", – резюмировал специалист.

Ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.

