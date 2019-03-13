Пикантные фотографии сексуальной Вайкуле стали сенсацией

31 марта самой любимой в России латвийской диве Лайме Вайкуле исполнится 65 лет. Конечно, эта цифра с ней меньше всего ассоциируется с ней – утонченной и прекрасной. Певица находится в такой же прекрасной форме, как и в начале 80-х, когда работала в варьете. И редкие архивные фото дают возможность в этом убедиться.

От легендарного юрмальского варьете Jūras pērle сегодня остались только воспоминания. А ведь когда это было самое известное увеселительное заведение Советского Союза. Здесь, на берегу залива в Булдури, посмотреть закрытые вечерние шоу собирались сливки общества. Бывали здесь Галина Брежнева, секретарь ЦК Польши Владислав Гомулка, генсек ЦК Германии Эрих Хонеккер, югославский лидер Иосип Броз Тито...

Внимание всех неизменно привлекала хрупкая солистка – будущая звезда эстрады Лайма Вайкуле. Сексуальная, обворожительная, фееричная, она работала в "Юрас Перле" 1979 года по 1985 год. И это время, судя по фото, считается самым славным в истории варьете.

В Сети всплыли пикантные снимки Лаймы той поры. Они стали сенсаций! Глядя на полуголую Вайкуле в откровенных позах, понимаешь, почему варьете пользовалось такой славой – для пуританской и застегнутой на все пуговицы страны подобная степень свободы и раскованности казалась немыслимой!

Благодаря работы вJūras pērle Вайкуле стала очень известной. И на режиссерское отделение ГИТИСа она поступала уже в качестве звезды. Полученные там знания ей очень пригодились – уже несколько лет артистка проводит на Рижском взморье грандиозный музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который собирает лучших исполнителей и считается одним из самых авторитетных на постсоветском пространстве. Подготовка к фестивалю этого года идет полным ходом.

Готовится Лайма к сольному концерту, который накануне дня рождения даст в "Рига Арена". Зрители станут свидетелями многих необычных технических эффектов, для чего используется большой объем техники, привлекаются многочисленные специалисты из-за рубежа. “На дворе 21-й век, и мы реализуем все возможности, которые он предлагает”, – говорят организаторы мероприятия. -Не хочется ни с кем сравнивать, ведь у нас абсолютно индивидуальная программа, но что-то подобное, возможно, можно видеть на шоу Кайли Миноуг". "То, что мы подготовили, поразит всех! Это будет шоу столетия. Думаю, этот вечер войдет в историю",– улыбается Вайкуле. Которая сегодня все так же прекрасна, как и на фото 30-летней давности.