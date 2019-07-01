Пост Нино Катамадзе снова доступен в Facebook

Пост Нино Катамадзе, в котором она отказывается от выступлений в России на фоне обострения отношений между Москвой и Тбилиси, снова появился в Facebook. После широкого общественного резонанса запись была, судя по всему, удалена со стены певицы в соцсети.

За сутки пост Катамадзе набрал более трех тысяч отметок "нравится" и более 1,5 тысячи комментариев. Многие российские поклонники певицы не разделили ее решения, некоторые грузинские – поддержали. Представители общественности же обвинили Катамадзе в попытке "хайпануть" на теме.



