Пост Нино Катамадзе снова доступен в Facebook

Пост Нино Катамадзе, в котором она отказывается от выступлений в России на фоне обострения отношений между Москвой и Тбилиси, снова появился в Facebook. После широкого общественного резонанса запись была, судя по всему, удалена со стены певицы в соцсети.
За сутки пост Катамадзе набрал более трех тысяч отметок "нравится" и более 1,5 тысячи комментариев. Многие российские поклонники певицы не разделили ее решения, некоторые грузинские – поддержали. Представители общественности же обвинили Катамадзе в попытке "хайпануть" на теме.
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