Кровь, трусы и Иисус: дикий клип "Ленинграда" взбесил народ
"Ленинград" взорвал YouTube вечером 4 июня. Меньше чем за сутки клип на песню i_$uss собрал миллион просмотров и больше пяти тысяч комментариев.
Люди по-разному реагировали на клип "Ленинграда". "Норм, по грани прошёлся. Спасибо, что не ******** (боитесь – Прим.ред.) это делать! Картика,задумка как всегда на высоком уровне (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – гласит один из самых популярных комментариев. Но были и те, кто был крайне возмущен увиденным: они сочли видео просто диким.
"Чернуха в питерском стиле, культура была у них в 19-м веке, а щас паразитируют на ней как арабы на пирамидах", – считает пользователь Сети. "Дегенератам должно понравиться", – уверен другой. Примечательно, что на 62 тысячи лайков под видео пришлось 16 тысяч дизлайков.
Не сдерживал эмоций по поводу происходящего и депутат Виталий Милонов, передает Ura.ru. По его словам, новый клип "Ленинграда" – бездарная выходка.
"Шнуров – это последователь Павленского, который когда-то приколачивал мошонку к брусчатке на Красной площади", – врезал Шнурову он.
Важно отметить, что группа "Ленинград" очень ответственно подошла к вопросу и предупредила зрителей о содержании видео заранее. "Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в Бога занимает важное место", – гласит текст, размещенный на первых кадрах клипа.
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