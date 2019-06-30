Гей-провокация в Крыму стала ловушкой для Киева

Провокация и осознанная попытка вызвать скандал – так называют эксперты инцидент на форуме "Таврида". Собравшейся в Крыму молодежи неожиданно показали "лесбийский спектакль". Инициаторам этого действа, а также их защитникам нелегко будет выпутаться из ситуации.

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