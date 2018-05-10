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Культура

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши

Фото: GLOBAL LOOK press/R4924_italyphotopress
Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр иностранных дел Франции даже попросил Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера на фестивале. Но ему вежливо отказали.
прочитано 4670 раз

Директор Каннского кинофестиваля Тьери Фермо рассказал, что глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан написал письмо Путину с просьбой отпустить Серебренникова на показ. "Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина, который нам передал посол России во Франции", – сообщил Фермо. Ответ российского президента, по его словам, сводится к следующему: "Я был бы рад вам помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России независимо".

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У Кирилла Серебренникова случилось новое несчастье

 Кирилл Семенович Серебренников

Кирилл Семенович Серебренников режиссер

Накануне в Каннах прошел пресс-показ картины Серебренникова "Лето" о жизни лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Фильм поставил зрителей на уши. После финальных титров зал долго аплодировал авторам картины, сообщают "Ведомости".

Добавим, что скандал сопровождает ленту с начала съемок. Dni.Ru сообщали, что детали сценария на своей странице в Facebook раскрыл режиссер Кирилл Ганин. Ему поступила информация, что Серебренников снимает картину о кумире 80-90-х Викторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильме Цой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером.

Тем временем автор сценария ленты Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линии в фильме Серебренникова – бред. "Но сюрпризы в фильме, конечно, будут", – уточнил он.

Автор: Руслана Алексеева10 мая 2018, 13:45
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Похоть и кровь: что творил на сцене Серебренников

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