Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши

Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр иностранных дел Франции даже попросил Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера на фестивале. Но ему вежливо отказали.

Директор Каннского кинофестиваля Тьери Фермо рассказал, что глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан написал письмо Путину с просьбой отпустить Серебренникова на показ. "Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина, который нам передал посол России во Франции", – сообщил Фермо. Ответ российского президента, по его словам, сводится к следующему: "Я был бы рад вам помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России независимо".

Накануне в Каннах прошел пресс-показ картины Серебренникова "Лето" о жизни лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Фильм поставил зрителей на уши. После финальных титров зал долго аплодировал авторам картины, сообщают "Ведомости".

Добавим, что скандал сопровождает ленту с начала съемок. Dni.Ru сообщали, что детали сценария на своей странице в Facebook раскрыл режиссер Кирилл Ганин. Ему поступила информация, что Серебренников снимает картину о кумире 80-90-х Викторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильме Цой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером.

Тем временем автор сценария ленты Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линии в фильме Серебренникова – бред. "Но сюрпризы в фильме, конечно, будут", – уточнил он.