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Группировка "Ленинград" выступит на "Нашествии"

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Настало время окончательно определиться с планами на июль и распланировать отпуск. Организаторы "Нашествия" 2019 решили поставить восклицательный знак в самом масштабном за всю историю фестиваля лайн-апе, обнародовав имя финального участника. Им стала группировка "Ленинград"! 
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Слово "финального" в этом случае обрело двойной смысл, ведь хитмейкер и трендсеттер Сергей Шнуров совсем недавно объявил о прощании легендарного коллектива с многотысячной  армией поклонников. Оторваться под грандиозный сэт суперпопулярного ансамбля на "Нашествии" в последний раз можно будет 18 июля в 21.00: таким образом, музыкальная программа "Главного приключения года" 2019 стартует в четверг, на день раньше официального открытия.

"Я, честно говоря, не меряю такими понятиями, как "хэдлайнеры" или "не хэдлайнеры". В начале, в середине или в конце – есть понимание того, что мы должны сыграть круче всех, вот и все". Для меня "Нашествие", конечно, стоит особняком. Это первый фестиваль, на котором мы вообще выступали, бог весть когда, еще в Раменском. В 2000-м, например, ни о какой рыбе "дорада" в гримерке и речи не могло быть, а теперь посмотрите, куда это всё привело!", – вспомнил Сергей Шнуров.

Первое "Нашествие" прошло в 1999 году в годовщину образования "НАШЕго Радио" в московском ДК Горбунова. 19 июня 2019 года в рамках празднования 20-летия фестиваля в легендарной "Горбушке" пройдет музыкальная пресс-конференция перед "Главным приключением года" – "Нашествие" 2019.

На "Нашествие" 2019 едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, 7Б, MORDOR, Джанго, Аффинаж, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Мамульки Бенд, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, ДМЦ, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ? Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, LKVR, Шапито, Аркона, Казускома, Ермак!, Junkyard Storytellaz, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, Бенгальские Подонки, несогласие, кис-кис и многие-многие другие.

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