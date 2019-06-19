Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июня 2019 года
Накануне Микелла Абрамова представила совместный трек с Ержаном Максимом. Песня вызвала положительные отклики со стороны многих пользователей, но читатели "Дни.ру" не согласились с мнением большинства.
Пользователей восхитил талант юных исполнителей. "Волшебно! Пусть все услышат невероятный голос и тембр Микеллы", "Микелла, ты большая молодчинка! Ты проделала немалый путь! Удачи тебе во всем!" – написали фанаты. С мнением большинства не согласились читатели издания "Дни.ру". Один из них заявил, что голос Микеллы могли специально обработать, а голос Ержана – приглушить. "У девочки нет и не будет никакого голоса", – поддержал его другой комментатор.
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