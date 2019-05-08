Даже накануне майских праздников звезды не дают нам отдохнуть без новых скандалов и разоблачений. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 мая 2019 года.



"Мне из этого не выкарабкаться": заявление отчаявшейся Гузеевой

Осенью прошлого года Лариса Гузеева похоронила мать. Актриса никогда не скрывала, что у нее с родительницей были очень тесные отношения. "У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила", – признавалась Лариса Гузеева. Поэтому можно только представить, каким ударом для нее стала смерть близкого человека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 4 Май 2019 в 10:59 PDT

Говорят, популярная ведущая даже впала в глубокую депрессию. В своем отчаянии она даже решилась на крайние меры, но, к счастью, за ее спасение принялись специалисты. Говорят, в настоящее время с Ларисой Гузеевой работают аж три психолога.Говорят, популярная ведущая даже впала в глубокую депрессию. В своем отчаянии она даже решилась на крайние меры, но, к счастью, за ее спасение принялись специалисты. Говорят, в настоящее время с Ларисой Гузеевой работают аж три психолога.



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